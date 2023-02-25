5 praias no ES de águas calmas

Praia de Setiba em Guarapari Crédito: Vitor Jubini

O número de afogamentos no Espírito Santo aumentou no comparativo entre os anos de 2021 e 2022. De acordo com dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), em janeiro deste ano houve a confirmação de 23 óbitos. Nesta edição do Guia Capixaba, a comentarista Giovana Duarte traz 5 praias para quem não sabe nadar. A ideia é que você se divirta em segurança e que não tenha problemas durante o passeio. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Guia Capixaba - 25-02-23

1) Praia dos Padres, em Aracruz

A Praia dos Padres possui partes mais calmas e partes mais agitadas. Tem cerca de 1 km, com uma estreita faixa de areia, recifes e vegetação de restinga. Na praia há um grande quiosque estruturado com banheiros e chuveiro. Fica antes da Praia do Sauê, logo após a Praia de Coqueiral.

2) Manguinhos, na Serra

Para chegar a Manguinhos basta seguir pela ES-010 em direção ao litoral norte do Espírito Santo. São 03 praias:

PRAIA DA ENSEADA - Possui restaurantes com um cardápio variado, incluindo a tradicional moqueca capixaba. Ali também está a praça dos pescadores, onde todos os dias é vendido peixe fresco. Essa é uma das praias onde costumo entrar no mar sem preocupação.

PRAIA DA CHALEIRINHA - Praia onde se encontra poças térmicas naturais, com pedras de recifes de origem vulcânica. Também é de mar tranquilo, mas é preciso ter cuidado com os recifes.

PRAIA PONTA DOS FACHOS - Praia agreste, onde acontece a desova de tartarugas, com a restinga mais preservada. É a praia menos frequentada de Manguinhos.

3) Piúma

Praticamente todas as praias de Piúma são de águas rasas e tranquilas, mas indico a Prainha, localizada na ponta da Ilha. A Prainha é o lugar ideal para um piquenique, por não possuir estabelecimentos por perto. Tem águas claras, rica vegetação nativa e pedras ao seu redor.

4) Praia das Pitas, Marataízes

A Praia das Pitas fica localizada à beira da Rodovia do Sol em Marataízes. É a primeira praia após a curva na ES-060. Tem castanheiras, um lago com pedalinho e as águas são tranquilas, ideal para quem não sabe nadar. Também possui um quiosque.

5) Praia do Micinho (Boa Vista do Sul) em Marataízes