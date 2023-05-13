5 lugares com programação especial para o Dia das Mães

Mãe e filho Crédito: Pixabay

Que tal tirar a mamãe de casa para uma comemoração no Dia das Mães? Confira 05 opções de programação especial em estabelecimentos da Grande Vitória neste domingo (14). Este é o tema do “Guia Capixaba”, com a comentarista Giovana Duarte. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Guia Capixaba - 13-05-23

1) Passeio de Lancha com Volta à Ilha de Vitória e Almoço na Ilha das Caieiras:

A equipe do Capitão Grilo está preparando uma rota de passeio de lancha especial de Dia das Mães. A rota passa pela Ilha do Frade, Praia do Secreta de Vitória com (opções de parada para banho), Rio Santa Maria, Canal de Vitória, Porto de Capuaba, Centro Histórico e antigo Museu da Vale. Média de 4h de passeio. Valores com Ruan (27) 99833-5447 ou Giovani (27) 98826-2612

2) Almoço Especial Dia das Mães na AOCA, Centro de Vitória:

O chef Fabrício preparou um menu exclusivo para o Dia das Mães com 03 versões de Tagliatelle e um drink exclusivo com xarope artesanal de gengibre, pedaços de melancia, tequila José Cuervo e finalizado com gelão translúcido com uma rosa vermelha em seu interior. A casa tem muitas plantas, arte e música ao vivo. Fica na Escadaria do Rosário, no Centro de Vitória.

3) Café da Manhã Especial na Café com Marias, Glória/VV:

Com violinistas, mesa posta e um menu especial por R$ 57 para comer a vontade, a Café com Marias irá preparar um café da manhã afetivo para as mamães a partir de 08h neste domingo. É preciso fazer reserva através do perfil no Instagram @cafecommarias

4) Almoço de Dia das Mães com Buffet Liberado no Restaurante Vista da Mata, em Viana:

O Restaurante Vista da Mata estará com um buffet especial para o Dia das Mães com música ao vivo e sem filas, pois será necessário fazer reserva. Para valores e reservas, entrar em contato através do telefone (27) 99846-9410

5) Café, Almoço e Jantar de Dia das Mães no Bistrô Vista do Mestre, em Serra: