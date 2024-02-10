2 em 1 no Carnaval: dicas de agito e tranquilidade na mesma cidade

Nesta edição de Guia Capixaba, a comentarista Giovana Duarte dá dicas de cidades no Espírito Santo que oferecem opções de carnaval tranquilo e agitado. Para quem ainda busca uma opção para curtir o feriado, alguns municípios capixabas contam com shows musicais, blocos de rua e praias sossegadas para relaxar. Ouça a conversa completa!