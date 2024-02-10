2 em 1 no Carnaval: dicas de agito e tranquilidade na mesma cidade

Nesta edição de Guia Capixaba, a comentarista Giovana Duarte dá dicas de cidades no Espírito Santo que oferecem opções de carnaval tranquilo e agitado. Para quem ainda busca uma opção para curtir o feriado, alguns municípios capixabas contam com shows musicais, blocos de rua e praias sossegadas para relaxar. Ouça a conversa completa!
Guia Capixaba - 10-02-24
DICAS DE CARNAVAL AGITADO x TRANQUILO
LINHARES
- Para quem quer agito: em Regência, Povoação e Pontal do Ipiranga a animação é garantida com vários shows, inclusive com fanfarras pelas ruas dos balneários. Em Regência a programação começa às 16h; já em Povoação e Pontal do Ipiranga, às 20h.
- Para quem quer sossego: visitar as lagoas de Linhares são uma ótima opção de passeio. A Lagoa Juparanã, maior lagoa do Brasil, oferece áreas para camping e opções de gastronomia.
ARACRUZ
- Para quem quer agito: as Praia de Santa Cruz, Barra do Sahy e Mar Azul contarão com uma extensa programação musical. Ao todo serão 45 shows de vários estilos musicais, do samba ao rock, passando pelo pop, sertanejo e axé. Os shows começam sempre às 20h
- Para quem quer sossego: as Praias de Gramuté e Coqueiral de Aracruz são uma ótima opção para quem quer fugir da muvuca e aproveitar o Carnaval com tranquilidade.
ANCHIETA
- Para quem quer agito: na Sede, Balneário de Castelhanos, Iriri e Ubu a programação de Carnaval é intensa durante todo o dia, com vários blocos e shows.
- Para quem quer sossego: a Praia de Guanabara, ao lado de Castelhanos, é um recanto tranquilo e perfeito pra quem quer curtir o Carnaval em pleno contato com a natureza.
MARATAÍZES
- Para quem quer agito: na Barra (sábado e terça-feira), Lagoa Dantas (sábado), Lagoa do Siri (domingo), Praia dos Cações (segunda) e Boa Vista (terça) tem programação musical com grupos carnavalescos, em dias alternados. No Centro a programação será todos os dias, sempre a partir das 20h.
- Para quem quer sossego: a Praia das Pitas, com águas calmas e bem pertinho da Praia das Falésias, é uma ótima opção para quem quer aproveitar a praia com um Carnaval mais tranquilo.
SERRA
- Para quem quer agito: além do Festival de Carnaval na Lagoa Juara com programação musical e gastronômica, as praias de Nova Almeida, Jacaraípe, Manguinhos, Bicanga e Carapebus terão uma extensa programação musical com mais de 50 shows gratuitos. Em Manguinhos, inclusive, acontece o tradicional Banho de Mar à Fantasia hoje, a partir de meio-dia.
- Para quem quer sossego: além da Praia Mole, uma Área de Proteção Ambiental lindíssima e super sossegada, os circuitos de Agroturismo da Serra (Guaranhuns, Pitanga e Muribeca) oferecem várias opções de gastronomia e diversão, como piscinas naturais.