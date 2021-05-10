Volta às aulas: para comentarista, em risco alto é precipitado

Após o anúncio de que as aulas presenciais para alunos do ensino Infantil e Fundamental I serão retomadas a partir desta segunda-feira (10) no Espírito Santo, quais os cuidados devem ser necessários por parte das crianças, pais e trabalhadores da educação? Tema para a comentarista Ethel Maciel nesta edição do "CBN Especial Coronavírus".