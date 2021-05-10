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ESPECIAL CORONAVÍRUS

Volta às aulas: para comentarista, em risco alto é precipitado

Ouça a análise de Ethel Maciel

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 11:46

Publicado em 

10 mai 2021 às 11:46
Após o anúncio de que as aulas presenciais para alunos do ensino Infantil e Fundamental I serão retomadas a partir desta segunda-feira (10) no Espírito Santo, quais os cuidados devem ser necessários por parte das crianças, pais e trabalhadores da educação? Tema para a comentarista Ethel Maciel nesta edição do "CBN Especial Coronavírus".
Para a comentarista, não há como comparar os ambientes escolares de vários países com inúmeras escolas brasileiras. No exterior houve um investimento grande em tecnologia, como filtragem do ar, o que nao é visto no Brasil.  Ethel Maciel avalia como precipitada a volta às aulas em cidades de risco alto. 
CBN Especial Coronavírus - 10-05-21.mp3

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