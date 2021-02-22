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CBN ESPECIAL CORONAVÍRUS

Volta às aulas: necessidade de máscaras melhores para os professores

Ouça a comentarista Ethel Maciel

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 11:51

Publicado em 

22 fev 2021 às 11:51
Com média diária de mortes acima de mil pessoas por dia no país, epidemiologista e comentarista da CBN Vitória, Ethel Maciel, alerta para a necessidade de se rever os indicadores que são utilizados no mapa de risco da covid-19 no Espírito Santo. Para a especialista, não há possibilidade de mortes diárias pela doença estarem na casa dos dois dígitos e o mapa com apenas 1 cidade classificada no risco alto. Ethel Maciel também orienta sobre a volta às aulas nas escolas municipais e o que professores e alunos devem observar na proteção.
CBN Especial Coronavírus - 22-02-21.mp3

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