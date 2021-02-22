Volta às aulas: necessidade de máscaras melhores para os professores

Com média diária de mortes acima de mil pessoas por dia no país, epidemiologista e comentarista da CBN Vitória, Ethel Maciel, alerta para a necessidade de se rever os indicadores que são utilizados no mapa de risco da covid-19 no Espírito Santo. Para a especialista, não há possibilidade de mortes diárias pela doença estarem na casa dos dois dígitos e o mapa com apenas 1 cidade classificada no risco alto. Ethel Maciel também orienta sobre a volta às aulas nas escolas municipais e o que professores e alunos devem observar na proteção.