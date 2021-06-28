Variante Delta já preocupa especialistas com duas mortes confirmadas no país

O Brasil vive um momento preocupante da pandemia com a disseminação no país de uma nova variante, a Delta, que tem tirado o sono dos especialistas. O Ministério da Saúde confirmou que uma grávida, no Paraná, morreu em abril depois de contrair o vírus com a mutação surgida na Índia. No último sábado (26), também morreu o tripulante indiano de um navio que chegou ao Maranhão em maio. Entenda como funciona a variante e seus perigos, com a participação da comentarista Ethel Maciel.