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Especial Coronavírus

Variante Delta já preocupa especialistas com duas mortes confirmadas no país

Ouça a análise da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 12:26

Publicado em 

28 jun 2021 às 12:26
Coronavírus
Coronavírus Crédito: Pixabay
O Brasil vive um momento preocupante da pandemia com a disseminação no país de uma nova variante, a Delta, que tem tirado o sono dos especialistas. O Ministério da Saúde confirmou que uma grávida, no Paraná, morreu em abril depois de contrair o vírus com a mutação surgida na Índia. No último sábado (26), também morreu o tripulante indiano de um navio que chegou ao Maranhão em maio. Entenda como funciona a variante e seus perigos, com a participação da comentarista Ethel Maciel. 
CBN Especial Coronavírus - 28-06-21.mp3

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