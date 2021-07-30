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Variante Delta do coronavírus se estabelece com a mais transmissível, alerta centro norte-americano

As explicações são da epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 17:36

Publicado em 

30 jul 2021 às 17:36
Coronavírus
Coronavírus Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel traz novas informações sobre a variante Delta. Uma apresentação interna do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, a que o jornal "The New York Times" teve acesso, apontou que a cepa é mais contagiosa, tem maior probabilidade de romper as proteções oferecidas pelas vacinas contra a Covid-19 e parece causar mais doenças graves do que todas as outras versões conhecidas do coronavírus. A comentarista explica que o estudo americano mostrou que a transmissão da variante Delta é igual para vacinados e não-vacinados, mas lembrou que transmissão é diferente de gravidade, ou seja, a Delta infecta, mas os imunizados não terão casos graves. Ouça a análise:
CBN Vitória Especial Coronavírus - 30/07/2021

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