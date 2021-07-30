Variante Delta do coronavírus se estabelece com a mais transmissível, alerta centro norte-americano

Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel traz novas informações sobre a variante Delta. Uma apresentação interna do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, a que o jornal "The New York Times" teve acesso, apontou que a cepa é mais contagiosa, tem maior probabilidade de romper as proteções oferecidas pelas vacinas contra a Covid-19 e parece causar mais doenças graves do que todas as outras versões conhecidas do coronavírus. A comentarista explica que o estudo americano mostrou que a transmissão da variante Delta é igual para vacinados e não-vacinados, mas lembrou que transmissão é diferente de gravidade, ou seja, a Delta infecta, mas os imunizados não terão casos graves. Ouça a análise:

