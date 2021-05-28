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Especial Coronavírus

Vacinação para deficientes e o tempo de armazenamento ampliado das doses da Pfizer

Ouça a análise e as explicações da epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 17:37

Publicado em 

28 mai 2021 às 17:37
A Pfizer produz o imunizante
A Pfizer produz o imunizante "Comirnaty" contra a Covid-19 Crédito: Reuters/Folhapress
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou que a vacina Comirnaty, da farmacêutica Pfizer, seja mantida por mais tempo armazenada em temperatura controlada entre 2ºC e 8ºC. Agora, o imunizante poderá ficar por até 31 dias nesta faixa. A orientação anterior era de cinco dias. A equipe técnica da Anvisa avaliou os estudos de estabilidade, que constaram que a vacina mantém suas características sem alteração neste período e nesta temperatura.
Assunto para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus! A decisão, segundo a comentarista, vai facilitar a ampliação da distribuição do imunizante da Pfizer para cidades que não tem infraestrutura de ultracongeladores. Ela também repercute o estudo uruguaio que constatou a redução da mortalidade pela Covid-19 com uso de vacinas CoronaVac e Pfizer. Ouça:
CBN Vitória Especial Coronavírus - 28/05/2021
A comentarista ainda explica que o Espírito Santo estendeu a vacinação a todas as pessoas com deficiência. Fique atento!

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