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Especial Coronavírus

Vacinação já evitou a morte de pelo menos 43 mil idosos no Brasil

Ouça a análise da epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 18:47

Publicado em 

18 jun 2021 às 18:47
Vacinação contra a Covid-19
Vacinação contra a Covid-19 Crédito: Mateus Bonomi/Agif/Estadão Conteúdo
Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel comenta o estudo que apontou que, em um período de 90 dias, as vacinas contra Covid-19 salvaram a vida de 43 mil idosos com mais de 70 anos no Brasil. O trabalho, liderado pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) em parceria com a Universidade Harvard (EUA), sugere que os imunizantes usados no país fizeram uma diferença crucial nesse subgrupo da população, mesmo sob avanço da variante gama do coronavírus.
CBN Vitória Especial Coronavírus - 18/06/2021

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