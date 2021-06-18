Vacinação já evitou a morte de pelo menos 43 mil idosos no Brasil

Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel comenta o estudo que apontou que, em um período de 90 dias, as vacinas contra Covid-19 salvaram a vida de 43 mil idosos com mais de 70 anos no Brasil. O trabalho, liderado pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) em parceria com a Universidade Harvard (EUA), sugere que os imunizantes usados no país fizeram uma diferença crucial nesse subgrupo da população, mesmo sob avanço da variante gama do coronavírus.