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Especial Coronavírus

Vacinação contra a Covid: saiba qual é o intervalo correto entre as doses

Quem explica é a comentarista Ethel Maciel

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 11:41

Publicado em 

27 jun 2022 às 11:41
Vacinação
Vacinação Crédito: Raquel Portugal/Fiocruz
Nesta edição do "CBN Vitória Especial Coronavírus", Ethel Maciel destaca que com a evolução do vírus da Covid-19, as vacinas que foram criadas com a versão original do vírus de Wuhan tiveram um impacto na proteção da efetividade para as infecções leves, mas mantiveram para gravidade dos casos e redução de internação e óbitos. No entanto, é importante lembrar que temos diferentes doses, dependendo da faixa etária e do pertencimento a grupos prioritários. "Assim, para minimizar as dúvidas, se você está no Espírito Santo é importante observar o seu cartão de vacina e conferir se você está com as doses corretas para sua faixa etária e grupo", explica Ethel. Ouça as explicações completas!
CBN Vitória Especial Coronavírus - 27-06-22

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