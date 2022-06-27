Vacinação contra a Covid: saiba qual é o intervalo correto entre as doses

Nesta edição do "CBN Vitória Especial Coronavírus", Ethel Maciel destaca que com a evolução do vírus da Covid-19, as vacinas que foram criadas com a versão original do vírus de Wuhan tiveram um impacto na proteção da efetividade para as infecções leves, mas mantiveram para gravidade dos casos e redução de internação e óbitos. No entanto, é importante lembrar que temos diferentes doses, dependendo da faixa etária e do pertencimento a grupos prioritários. "Assim, para minimizar as dúvidas, se você está no Espírito Santo é importante observar o seu cartão de vacina e conferir se você está com as doses corretas para sua faixa etária e grupo", explica Ethel. Ouça as explicações completas!