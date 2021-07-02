Vacina Novavax tem eficácia de 90% contra a Covid, aponta novo estudo

Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel analisa o resultado de um novo estudo que constatou que a vacina da Novavax (NVX-CoV2373) tem eficácia de 89,7% contra a Covid-19. A conclusão é de teste de fase 3 e foi publicada na última quarta-feira (30) na "The New England Journal of Medicine". Os dados de outras etapas da pesquisa já haviam demonstrado segurança e uma alta resposta imune nos pacientes que participaram dos testes.

Uma análise posterior mostrou uma eficácia de 86,3% contra a variante Alfa (B.1.1.7 ou do Reino Unido) e de 96,4%, com um intervalo de 73,8% e 99,5%, para as outras versões do vírus. Foram excluídos dos testes pacientes em tratamentos imunossupressores ou pessoas imunossuprimidas. 14.039 pacientes foram incluídos nos testes de eficácia - 7.020 no grupo da vacina e 7.019 no do placebo e participaram voluntários de 33 locais do Reino Unido.