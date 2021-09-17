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Especial Coronavírus

Vacina é segura e eficaz para adolescentes, explica epidemiologista

As orientações são da professora Ethel Maciel

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 19:27

Publicado em 

17 set 2021 às 19:27
A Pfizer produz o imunizante
A Pfizer produz o imunizante "Comirnaty" contra a Covid-19 Crédito: Reuters/Folhapress
Na quarta-feira (15), o Ministério da Saúde decidiu suspender a orientação sobre vacinar adolescentes de 12 a 17 anos contra a covid-19. A pasta justificou a decisão citando as dúvidas sobre a segurança da vacina nessa faixa etária — embora a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tenha reafirmado o sinal verde para o uso do imunizante da Pfizer no grupo. O Espírito Santo decidiu manter a vacinação de adolescentes após o posicionamento oficial da Anvisa, na noite de quinta-feira (16). Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel avalia a decisão do Ministério da Saúde e detalha o que a ciência já sabe sobre vacinar crianças e adolescentes. Ouça:
CBN Vitória Especial Coronavírus - 17/09/2021

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