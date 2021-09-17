Vacina é segura e eficaz para adolescentes, explica epidemiologista

Na quarta-feira (15), o Ministério da Saúde decidiu suspender a orientação sobre vacinar adolescentes de 12 a 17 anos contra a covid-19. A pasta justificou a decisão citando as dúvidas sobre a segurança da vacina nessa faixa etária — embora a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tenha reafirmado o sinal verde para o uso do imunizante da Pfizer no grupo. O Espírito Santo decidiu manter a vacinação de adolescentes após o posicionamento oficial da Anvisa, na noite de quinta-feira (16). Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel avalia a decisão do Ministério da Saúde e detalha o que a ciência já sabe sobre vacinar crianças e adolescentes. Ouça: