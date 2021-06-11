Vacina da Pfizer é autorizada para jovens a partir de 12 anos; e por que não você não deve deixar de usar máscara

Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus" Ethel Maciel fala sobre a autorização, por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do uso da "Cominarty", vacina da Pfizer contra a Covid-19, em adolescentes a partir dos 12 anos de idade no Brasil. Agora, a bula passará a indicar esta nova faixa etária; antes, ela só podia ser aplicada em adolescentes a partir dos 16 anos. O imunizante é o único no Brasil que pode ser aplicado em menores de 18 anos. E máscaras?