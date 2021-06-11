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Especial Coronavírus

Vacina da Pfizer é autorizada para jovens a partir de 12 anos; e por que não você não deve deixar de usar máscara

Ouça a análise da epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 17:49

Publicado em 

11 jun 2021 às 17:49
A Pfizer produz o imunizante
A Pfizer produz o imunizante "Comirnaty" contra a Covid-19 Crédito: Reuters/Folhapress
Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus" Ethel Maciel fala sobre a autorização, por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do uso da "Cominarty", vacina da Pfizer contra a Covid-19, em adolescentes a partir dos 12 anos de idade no Brasil. Agora, a bula passará a indicar esta nova faixa etária; antes, ela só podia ser aplicada em adolescentes a partir dos 16 anos. O imunizante é o único no Brasil que pode ser aplicado em menores de 18 anos. E máscaras? 
Entenda como elas te protegem mesmo você já tendo sido vacinado:
CBN Vitória Especial Coronavírus - 11/06/2021

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