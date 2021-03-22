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ESPECIAL CORONAVÍRUS

Vacina da AstraZeneca não aumenta risco de coágulos, diz fabricante

Ouça a participação da comentarista Ethel Maciel explicando esta e outras notícias da pandemia da Covid-19

Publicado em 22 de Março de 2021 às 12:15

Publicado em 

22 mar 2021 às 12:15
A vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca não aumenta o risco de coágulos sanguíneos. A afirmação é da farmacêutica, após finalizar testes de eficiência na fase 3 nos Estados Unidos, Chile e Peru. Nesta edição do Especial Coronavírus, a comentarista Ethel Maciel comenta este resultado e também a decisão do Ministério da Saúde de autorizar os Estados a imunizarem mais idosos com a segunda dose que estava sendo guardada nos estoques.
CBN Especial Coronavírus - 22-03-21

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