Vacina da AstraZeneca não aumenta risco de coágulos, diz fabricante

A vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca não aumenta o risco de coágulos sanguíneos. A afirmação é da farmacêutica, após finalizar testes de eficiência na fase 3 nos Estados Unidos, Chile e Peru. Nesta edição do Especial Coronavírus, a comentarista Ethel Maciel comenta este resultado e também a decisão do Ministério da Saúde de autorizar os Estados a imunizarem mais idosos com a segunda dose que estava sendo guardada nos estoques.