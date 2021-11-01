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CBN Especial Coronavírus

Uso de fluvoxamina reduz hospitalizações por Covid, aponta estudo

Quem explica detalhes da pesquisa é a comentarista Ethel Maciel

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 11:51

Publicado em 

01 nov 2021 às 11:51
Coronavírus
Coronavírus Crédito: Pixabay
A fluvoxamina, remédio originalmente indicado para o tratamento de doenças mentais como ansiedade e depressão, reduziu em cinco pontos percentuais as hospitalizações em pacientes com Covid-19, aponta uma nova pesquisa. O estudo foi realizado em 11 cidades brasileiras e publicado na revista científica "The Lancet Global Health". O trabalho de pesquisadores brasileiros e canadenses foi focado em pacientes de alto risco, com comorbidades. Além disso, o protocolo do teste previa o uso logo no início da inflamação causada pelo novo coronavírus. Tema para análise de Ethel Maciel, nesta edição do "CBN Vitória Especial Coronavírus".
CBN Especial Coronavirus - 01-11-21.mp3

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