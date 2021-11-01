Uso de fluvoxamina reduz hospitalizações por Covid, aponta estudo

A fluvoxamina, remédio originalmente indicado para o tratamento de doenças mentais como ansiedade e depressão, reduziu em cinco pontos percentuais as hospitalizações em pacientes com Covid-19, aponta uma nova pesquisa. O estudo foi realizado em 11 cidades brasileiras e publicado na revista científica "The Lancet Global Health". O trabalho de pesquisadores brasileiros e canadenses foi focado em pacientes de alto risco, com comorbidades. Além disso, o protocolo do teste previa o uso logo no início da inflamação causada pelo novo coronavírus. Tema para análise de Ethel Maciel, nesta edição do "CBN Vitória Especial Coronavírus".