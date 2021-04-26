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ESPECIAL CORONAVÍRUS

Uma dose de vacinas reduz infecção em até 65%, revela estudo

Ouça a análise de Ethel Maciel

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 11:35

Publicado em 

26 abr 2021 às 11:35
Nesta edição do "CBN Especial Coronavírus", a comentarista Ethel Maciel traz como destaque o que pode acontecer caso ocorra atraso na imunização da segunda dose contra a covid-19. A Coronavac, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, em São Paulo, em parceria com o laboratório farmacêutico chinês Sinovac, tem a previsão de intervalo de até 28 dias entre a aplicação da primeira e da segunda dose. O reforço é necessário para que se tenha a imunização completa contra o novo coronavírus. Mas o repasse de lotes do imunizante aos Estados, prometido pelo Ministério da Saúde, foi menor que o necessário para atender todo o público. A falta de vacinas tem preocupado quem já recebeu a primeira dose e está com o prazo da segunda aplicação vencendo.
CBN Especial Coronavírus - 26-04-21.mp3

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