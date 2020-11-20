Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

EFICÁCIA ACIMA DE 90%

Três vacinas com alta eficácia despontam na corrida por imunizante

Ouça a análise da epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 17:56

Publicado em 

20 nov 2020 às 17:56
Desenvolvimento das vacinas contra a covid-19 avança em meio à pandemia Crédito: Miguel Noronha/Futura Press/Folhapress
Semana de boas notícias em meio ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus! A corrida pela vacina contra a covid-19 avançou nos principais laboratórios que estão desenvolvendo um imunizante: é o caso da Coronavac - uma parceria entre o laboratório Sinovac Biotech, a vacina da Pfizer e BioNTech, e a vacina da Moderna, que apresentaram eficácia acima de 90%. Assunto que merece a análise da epidemiologista Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. Ouça:
CBN Vitória Especial Coronavírus - 20-11-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vias da Serra serão interditadas para confecção de tapetes de Corpus Christi
Granizo permanece intacto mesmo dois dias após tempestade em Muniz Freire
Granizo permanece intacto mesmo dois dias após tempestade em Muniz Freire
Capixabas Karatê
Capixabas se sagram vice-campeãs pan-americanas de karatê e garantem vaga no Mundial da China

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados