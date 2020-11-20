Três vacinas com alta eficácia despontam na corrida por imunizante

Semana de boas notícias em meio ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus! A corrida pela vacina contra a covid-19 avançou nos principais laboratórios que estão desenvolvendo um imunizante: é o caso da Coronavac - uma parceria entre o laboratório Sinovac Biotech, a vacina da Pfizer e BioNTech, e a vacina da Moderna, que apresentaram eficácia acima de 90%. Assunto que merece a análise da epidemiologista Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. Ouça: