Transmissão da Covid-19 no Brasil é a menor desde abril de 2020: o que isso quer dizer?

Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel fala sobre a taxa de transmissão do coronavírus no Brasil, que caiu para o menor nível desde abril de 2020, quando a medição começou. Segundo o Imperial College de Londres, a taxa está em 0,60 - o que, em tese, significa que cada 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para outras 60. A queda dos índices da pandemia no país é atribuída ao avanço da imunização contra o coronavírus. A comentarista analisa esse momento e destaca também a marca de 100 milhões de vacinados no Brasil. O que isso quer dizer? Ouça: