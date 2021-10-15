Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Especial Coronavírus

Transmissão da Covid-19 no Brasil é a menor desde abril de 2020: o que isso quer dizer?

As explicações são da epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 17:02

Publicado em 

15 out 2021 às 17:02
Coronavírus
Coronavírus Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel fala sobre a taxa de transmissão do coronavírus no Brasil, que caiu para o menor nível desde abril de 2020, quando a medição começou. Segundo o Imperial College de Londres, a taxa está em 0,60 - o que, em tese, significa que cada 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para outras 60. A queda dos índices da pandemia no país é atribuída ao avanço da imunização contra o coronavírus. A comentarista analisa esse momento e destaca também a marca de 100 milhões de vacinados no Brasil. O que isso quer dizer? Ouça:
CBN Vitória Especial Coronavírus - 15/10/2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "se retire"
Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "Se retire"
Caminhão tombou após o acidente e rodovia ficou bloqueada
Caminhão invade contramão e provoca morte de 16 pessoas da mesma família na BA
Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados