Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ESPECIAL CORONAVÍRUS

Tire suas dúvidas sobre a ordem de vacinação contra covid-19

ensando nisso, nesta edição do "CBN Especial Coronavírus", a comentarista Ethel Maciel esclarece as principais dúvidas que existem sobre a ordem de vacinação contra o coronavírus

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 09:44

Publicado em 

12 abr 2021 às 09:44
O avanço da vacinação contra covid-19 tem feito com que muitas pessoas passem a se questionar. Afinal, quando eu serei vacinado? Pensando nisso, nesta edição do "CBN Especial Coronavírus", a comentarista Ethel Maciel esclarece as principais dúvidas que existem sobre a ordem de vacinação contra o coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19 estabelece uma ordem de vacinação para os grupos prioritários.
"A seleção das populações com prioridade na imunização foi baseada em princípios da Organização Mundial da Saúde (OMS) e feita em acordo com entidades como o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems)", informa. Confira detalhes sobre como funciona a ordem de vacinação!
CBN ESPECIAL CORONAVÍRUS - 12-04-21
Acesse o Plano:
Plano Nacional de Imunização
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados