Tire suas dúvidas sobre a ordem de vacinação contra covid-19

O avanço da vacinação contra covid-19 tem feito com que muitas pessoas passem a se questionar. Afinal, quando eu serei vacinado? Pensando nisso, nesta edição do "CBN Especial Coronavírus", a comentarista Ethel Maciel esclarece as principais dúvidas que existem sobre a ordem de vacinação contra o coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19 estabelece uma ordem de vacinação para os grupos prioritários.