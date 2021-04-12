Tire suas dúvidas sobre a ordem de vacinação contra covid-19

O avanço da vacinação contra covid-19 tem feito com que muitas pessoas passem a se questionar. Afinal, quando eu serei vacinado? Pensando nisso, nesta edição do "CBN Especial Coronavírus", a comentarista Ethel Maciel esclarece as principais dúvidas que existem sobre a ordem de vacinação contra o coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19 estabelece uma ordem de vacinação para os grupos prioritários.
"A seleção das populações com prioridade na imunização foi baseada em princípios da Organização Mundial da Saúde (OMS) e feita em acordo com entidades como o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems)", informa. Confira detalhes sobre como funciona a ordem de vacinação!
CBN ESPECIAL CORONAVÍRUS - 12-04-21
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