Tire suas dúvidas: o que já pode – e não pode – nessa fase da pandemia

Posso flexibilizar meu uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 em algum tipo de situação do dia a dia? É prematuro falar de Carnaval em 2022? Já posso ir pra balada? E como frequentar uma sala de cinema de forma segura? Esses são alguns dos questionamentos que existem nesse momento da pandemia. Pensando nisso, nesta edição do "CBN Vitória Especial Coronavírus", Ethel Maciel esclarece, em detalhes, o que já é possível – ou não – com relação a esses tipos de atividades. Ouça os esclarecimentos completos!