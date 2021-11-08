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Especial Coronavírus

Tire suas dúvidas: o que já pode – e não pode – nessa fase da pandemia

Quem explica é a comentarista Ethel Maciel

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 12:06

Publicado em 

08 nov 2021 às 12:06
Máscara vira item de moda
Máscara vira item de moda Crédito: Freepik
Posso flexibilizar meu uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 em algum tipo de situação do dia a dia? É prematuro falar de Carnaval em 2022? Já posso ir pra balada? E como frequentar uma sala de cinema de forma segura? Esses são alguns dos questionamentos que existem nesse momento da pandemia. Pensando nisso, nesta edição do "CBN Vitória Especial Coronavírus", Ethel Maciel esclarece, em detalhes, o que já é possível – ou não – com relação a esses tipos de atividades. Ouça os esclarecimentos completos!
CBN Especial Coronavírus - 08-11-21.mp3

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