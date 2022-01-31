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CBN Vitória Especial Coronavírus

Tira dúvidas: tempo de isolamento, janela imunológica e uso de máscaras

As explicações são da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 12:31

Publicado em 

31 jan 2022 às 12:31
Sars-Cov-2, coronavírus, Covid-19
Coronavírus Crédito: Freepik
Por quanto tempo um paciente com Covid-19 deve se manter em isolamento? Após quanto tempo do diagnóstico da doença uma pessoa pode ser reinfectada? A possibilidade de reinfecção é imediata ou demora um período? Máscara PFF-2 - por que umas são mais caras do que outras?Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel esclarece essas e outras dúvidas das ouvintes com relação a doença e os fatos mais recentes que envolvem a pandemia. Ouça as explicações completas!
CBN Vitória Especial Coronavirus - 31-01-22

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