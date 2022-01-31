Tira dúvidas: tempo de isolamento, janela imunológica e uso de máscaras

Por quanto tempo um paciente com Covid-19 deve se manter em isolamento? Após quanto tempo do diagnóstico da doença uma pessoa pode ser reinfectada? A possibilidade de reinfecção é imediata ou demora um período? Máscara PFF-2 - por que umas são mais caras do que outras?Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel esclarece essas e outras dúvidas das ouvintes com relação a doença e os fatos mais recentes que envolvem a pandemia. Ouça as explicações completas!