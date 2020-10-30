Testar e isolar: a estratégia eficaz para conter a Covid até a vacina

"Testar e isolar". Segundo Ethel Maciel, essa continua sendo a melhor estratégia para conter a covid-19. Nesta edição do Especial Coronavírus, a epidemiologista destacou que o Sars-Cov-2 ainda é vírus novo e o que ele, de fato, pode causar ao organismo ainda é desconhecido e disse que "precisamos evitar que as pessoas se infectem". Ela fez esse reforço, principalmente, após cientistas europeus identificarem uma nova variante do coronavírus.
Ethel também repercutiu a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de autorizou, em caráter excepcional, a importação da vacina CoronaVac na forma de produto intermediário, ou seja, não envasado. O insumo é fabricado pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. A Coronavac no Brasil está na terceira fase de testes e ampliou o número de voluntários para 13 mil pessoas.
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CBN Especial Coronavírus - 30-10-20