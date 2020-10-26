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Tem capixaba no planejamento da Campanha de Vacinação contra a Covid

A comentarista da CBN, Ethel Maciel, estará no grupo de trabalho do Ministério da Saúde: "Situação Epidemiológica da COVID-19 e definição da população-alvo para vacinação"

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 11:42

Publicado em 

26 out 2020 às 11:42
A Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde já instituiu um grupo de trabalho para planejar a Campanha de Vacinação contra a Covid-19. E a boa notícia é que teremos uma capixaba participando nesta mobilização. A nossa comentarista, que também é epidemiologista, Ethel Maciel, foi convidada, como membro da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a participar de um dos dez grupos  de trabalho. Ouça esta novidade em primeira-mão! Ethel vai contribuir para um dos grupos mais importantes, que é o "Situação Epidemiológica da COVID-19 e definição da população-alvo para vacinação".
CBN Especial Coronavírus - 26-10-20

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