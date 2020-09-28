Taxa de transmissão para Covid-19 volta a subir e preocupa no ES

Municípios terão que ter capacidade de testagem e coordenação para garantir a volta às aulas com segurança para os Ensinos Médio, Fundamental e Infantil. Tendência de subida de casos novos de Covid-19 é preocupante no Espírito Santo, principalmente na Grande Vitória, onde a taxa de transmissão do novo coronavírus já volta a se aproximar de RT1, depois de semanas em queda. É o que alerta a comentarista Ethel Maciel, epidemiologista e professora da Ufes. Nesta edição do "CBN Especial Coronavírus", a comentarista Ethel Maciel também explica os estudos com o medicamento Avigan (Favipiravir) no combate à covid-19.