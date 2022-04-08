Subvariante XE chega ao Brasil: há risco de uma nova onda?

A nova subvariante XE da Ômicron – resultado de uma recombinação entre as sublinhagens BA.1 e a BA.2 e potencialmente mais transmissível – foi detectada no Brasil. O caso é de um homem, de 39 anos, morador da cidade de São Paulo, e foi identificado a partir do sequenciamento genético realizado pelo Instituto Butantan. A XE pode oferecer riscos para uma nova onda da Covid-19 no Brasil? Tema para Ethel Maciel, nesta edição do "CBN Vitória Especial Coronavírus". Ouça a análise completa!