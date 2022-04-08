Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Vitória Especial Coronavírus

Subvariante XE chega ao Brasil: há risco de uma nova onda?

A análise é da comentarista Ethel Maciel!

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 17:56

Publicado em 

08 abr 2022 às 17:56
Coronavírus, Covid-19, variante Ômicron
Coronavírus, Covid-19, variante Ômicron Crédito: Fabian Montaño/Canva
A nova subvariante XE da Ômicron – resultado de uma recombinação entre as sublinhagens BA.1 e a BA.2 e potencialmente mais transmissível – foi detectada no Brasil. O caso é de um homem, de 39 anos, morador da cidade de São Paulo, e foi identificado a partir do sequenciamento genético realizado pelo Instituto Butantan. A XE pode oferecer riscos para uma nova onda da Covid-19 no Brasil? Tema para Ethel Maciel, nesta edição do "CBN Vitória Especial Coronavírus". Ouça a análise completa!
CBN Especial Coronavírus - 08-04-22.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como crime cometido por madrasta foi desmascarado quase 50 anos depois com revelação de segredo
Motorista de Uber
Um termômetro do que é aceitável, desejável ou ultrapassado nas relações de trabalho
Imagem de destaque
Crime organizado na Faria Lima: por que fintechs viraram meio 'fácil' de lavar dinheiro?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados