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ETHEL MACIEL

Saiba mais sobre "Remdesivir", 1° medicamento aprovado contra Covid

Ouça o CBN Vitória Especial Coronavírus, com a epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 12 de Março de 2021 às 15:56

Publicado em 

12 mar 2021 às 15:56
O "Remdesivir" é o primeiro medicamento aprovado pela Anvisa para tratamento da Covid-19 Crédito: OPAS/OMS/Reprodução
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou, em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (12), a aprovação de uso definitivo da "Covishield", a vacina da Astrazeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford. A partir de agora, vai começar a ser produzida no país pela Fiocruz. A Anvisa também anunciou a liberação do primeiro medicamento para tratamentos de pacientes com Covid-19 - o antiviral "Remdesivir". Assunto para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. A epidemiologista também esclareceu novas dúvidas sobre a utilização de máscaras e salientou: "estamos vivendo o momento mais crítico da pandemia". Ouça o quadro completo:

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