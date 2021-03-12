Saiba mais sobre "Remdesivir", 1° medicamento aprovado contra Covid

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou, em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (12), a aprovação de uso definitivo da "Covishield", a vacina da Astrazeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford. A partir de agora, vai começar a ser produzida no país pela Fiocruz. A Anvisa também anunciou a liberação do primeiro medicamento para tratamentos de pacientes com Covid-19 - o antiviral "Remdesivir". Assunto para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. A epidemiologista também esclareceu novas dúvidas sobre a utilização de máscaras e salientou: "estamos vivendo o momento mais crítico da pandemia". Ouça o quadro completo: