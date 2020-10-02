Risco de complicações da Covid aumenta em pessoas que tiveram gripe

Coronavírus Crédito: CDC/Pexels

Nesta edição do Especial Coronavírus, Ethel Maciel comenta o estudo internacional que apontou que pessoas infectadas tanto com gripe quanto com o SARS-CoV-2 - nome científico do novo coronavírus - têm mais chances de morrer do que alguém com a covid-19 sozinho. Os dados foram divulgados pela Agência de Saúde Pública da Inglaterra (PHE, na sigla em inglês) quando houve o lançamento de um programa de vacinação contra a gripe expandido para a Inglaterra, que terá como alvo 30 milhões de pessoas neste inverno, e que sinalizou a vacina de gripe pode reduz casos graves da doença.

Segundo a análise da PHE, há evidências antigas mostram que ser infectado por um vírus respiratório significa que as pessoas têm menos probabilidade de serem infectadas por outro a curto prazo. Mas disse que mais pesquisas são necessárias para entender a relação entre a gripe e o SARS-CoV-2, porque a gripe chegou mais cedo no inverno passado, então os dois não se sobrepuseram muito.

A comentarista também analisou o cenário de risco de transmissão da covid-19, no retorno às aulas presenciais, e apresentou "Dia C de Conscientização da COVID" - evento promovido pelo Instituto Questão de Ciência (IQC) que contará com uma série de lives e compartilhamento de informações baseadas em evidências sobre como lidar com a pandemia. Ouça a análise:

Your browser does not support the audio element. CBN Vitória Especial Coronavírus - 02-10-20

Dia C de Conscientização da COVID:

Data: 03 de outubro de 2020

Hora: a partir das 14h30