Restaurantes e academias: maior chance de transmissão de Covid

Nesta edição do "CBN Especial Coronavírus", a comentarista Ethel Maciel traz como destaque que pesquisadores da Universidade de Stanford, na Califórnia, usaram dados de movimentação de pessoas em 10 cidades dos Estados Unidos e criaram um modelo que sugere os lugares onde há mais chances de alguém se infectar com o novo coronavírus (Sars-CoV-2) sem o uso de máscaras e com reabertura de funcionamento.

De acordo com os dados reunidos para a cidade de Chicago, a terceira mais populosa do país, a ordem dos lugares, de maior para menor risco, seriam restaurantes de "serviço completo" (aqueles em que as pessoas sentam para comer e são servidas por alguém) e academias. Na sequência aparecem hotéis e motéis; restaurantes de "serviço limitado" (aqueles em que as pessoas podem levar a comida ou sentar, mas pagam antes); centros religiosos; consultórios médicos e mercados. Confira a análise!