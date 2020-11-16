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ESPECIAL CORONAVÍRUS

Restaurantes e academias: maior chance de transmissão de Covid

Ouça a análise da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 12:21

Publicado em 

16 nov 2020 às 12:21
Nesta edição do "CBN Especial Coronavírus", a comentarista Ethel Maciel traz como destaque que pesquisadores da Universidade de Stanford, na Califórnia, usaram dados de movimentação de pessoas em 10 cidades dos Estados Unidos e criaram um modelo que sugere os lugares onde há mais chances de alguém se infectar com o novo coronavírus (Sars-CoV-2) sem o uso de máscaras e com reabertura de funcionamento.
De acordo com os dados reunidos para a cidade de Chicago, a terceira mais populosa do país, a ordem dos lugares, de maior para menor risco, seriam restaurantes de "serviço completo" (aqueles em que as pessoas sentam para comer e são servidas por alguém) e academias. Na sequência aparecem hotéis e motéis; restaurantes de "serviço limitado" (aqueles em que as pessoas podem levar a comida ou sentar, mas pagam antes); centros religiosos; consultórios médicos e mercados. Confira a análise!
CBN Especial Coronavírus - 16-11-20
 

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