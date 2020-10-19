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ESPECIAL CORONAVÍRUS

Remdesivir e hidroxicloroquina não funcionam contra covid, diz estudo

A comentarista Ethel Maciel traz como destaque uma análise a respeito do estudo global envolvendo mais de 11 mil pessoas

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 11:31

Publicado em 

19 out 2020 às 11:31
Nesta edição do "CBN Especial Coronavírus", a comentarista Ethel Maciel traz como destaque uma análise a respeito de um estudo global envolvendo mais de 11 mil pessoas, no qual a OMS (Organização Mundial da Saúde) concluiu que nem a hidroxicloroquina e nem o antiviral remdesivir mostraram eficácia contra a covid-19. Os resultados foram classificados como "decepcionantes" e reforçam a estratégia da entidade de focar seus esforços para garantir a maior campanha de vacinação da história, em 2021. A análise consta na pré-publicação "Solidarity Therapeutics Trial", liderado pela OMS em 405 hospitais, de mais de 30 países. A pesquisa aguarda a aprovação de revistas científicas e revisão por outros especialistas. Ethel analisa.
CBN Especial Coronavírus - 19-10-20.mp3

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