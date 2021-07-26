Queda das mortes de idosos 80+ no ES e novo estudo que mostra alta proteção da AstraZeneca

Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel analisa os últimos dados do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE) que constatou redução no número de mortes da população com mais de 80 anos após o início da vacinação contra a Covid-19 no Espírito Santo. Antes da imunização, a população de 80 a 90 anos respondia por cerca de 22% dos óbitos decorrentes do coronavírus. A partir da imunização, esse índice caiu para 13%. A comentarista também destaca um novo estudo feito com dados de moradores de São Paulo, com pessoas acima de 60 anos vacinadas com o imunizante da AstraZeneca, que apontou para uma alta proteção da vacina após duas doses de aplicação. Ouça: