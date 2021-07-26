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Especial Coronavírus

Queda das mortes de idosos 80+ no ES e novo estudo que mostra alta proteção da AstraZeneca

Ouça os destaques da epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 12:41

Publicado em 

26 jul 2021 às 12:41
Profissional de saúde prepara uma dose da vacina CoronaVac antes de aplicar em idoso em um drive-thru
Profissional de saúde prepara uma dose da vacina CoronaVac antes de aplicar em idoso em um drive-thru Crédito: Mateus Bonomi/Agif/Estadão Conteúdo
Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel analisa os últimos dados do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE) que constatou redução no número de mortes da população com mais de 80 anos após o início da vacinação contra a Covid-19 no Espírito Santo. Antes da imunização, a população de 80 a 90 anos respondia por cerca de 22% dos óbitos decorrentes do coronavírus. A partir da imunização, esse índice caiu para 13%. A comentarista também destaca um novo estudo feito com dados de moradores de São Paulo, com pessoas acima de 60 anos vacinadas com o imunizante da AstraZeneca, que apontou para uma alta proteção da vacina após duas doses de aplicação. Ouça:
CBN Vitória Especial Coronavírus - 26/07/2021

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