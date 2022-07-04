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Especial Coronavírus

"Quando fazer o teste?": esclareça essa e outras dúvidas sobre Covid

Quem responde as principais perguntas demandadas aos buscadores de pesquisa é a comentarista Ethel Maciel

Publicado em 04 de Julho de 2022 às 11:28

Publicado em 

04 jul 2022 às 11:28
Covid-19
Covid-19 Crédito: Edward Jenner/Pexels
Nesta edição do "CBN Vitória Especial Coronavírus", Ethel Maciel esclarece as dúvidas mais comuns que ainda persistem com relação a Covid-19. No cenário de aumento de casos, o Brasil subiu de posição no ranking mundial de interesse pela doença. Na primeira semana de junho, por exemplo, o país foi o 11º país a mais buscar pela covid-19 no ranking mundial. A pedido da "BBC News Brasil", o Google compilou as perguntas mais recentes buscadas sobre a covid-19 no Brasil. Foram elas:
O que os brasileiros mais perguntaram ao Google entre 1º e 7 de junho:
1. O que tomar para covid?
2. Quando fazer o teste de covid?
3. Como é feito o autoteste covid?
4. Onde fazer o teste de covid?
5. Quantos dias de isolamento covid?
CBN VITÓRIA ESPECIAL CORONAVIRUS - 04-07-22
[fonte: BBC News Brasil]

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