"Quando fazer o teste?": esclareça essa e outras dúvidas sobre Covid

Nesta edição do "CBN Vitória Especial Coronavírus", Ethel Maciel esclarece as dúvidas mais comuns que ainda persistem com relação a Covid-19. No cenário de aumento de casos, o Brasil subiu de posição no ranking mundial de interesse pela doença. Na primeira semana de junho, por exemplo, o país foi o 11º país a mais buscar pela covid-19 no ranking mundial. A pedido da "BBC News Brasil", o Google compilou as perguntas mais recentes buscadas sobre a covid-19 no Brasil. Foram elas: