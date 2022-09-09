Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Ciência e Saúde

Primeira vacina nasal para covid-19 é aprovada no mundo; saiba como vai funcionar

Quem explica é a comentarista Ethel Maciel

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 18:05

Publicado em 

09 set 2022 às 18:05
Coronavírus
Coronavírus Crédito: Canva
Nesta semana, a Administração Nacional de Produtos Médicos da China (NMPA), órgão similar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no Brasil, aprovou a primeira vacina nasal contra a covid-19 do mundo. O imunizante Convidecia, desenvolvido pela farmacêutica CanSino Biologics, será utilizado como dose de reforço no país. A informação foi divulgada pela empresa em comunicado. Ethel Maciel fala sobre o assunto nesta edição do CBN Ciência e Saúde. Ouça a conversa completa!
CBN Ciência e Saúde - 09-09-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados