Primeira vacina nasal para covid-19 é aprovada no mundo; saiba como vai funcionar

Nesta semana, a Administração Nacional de Produtos Médicos da China (NMPA), órgão similar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no Brasil, aprovou a primeira vacina nasal contra a covid-19 do mundo. O imunizante Convidecia, desenvolvido pela farmacêutica CanSino Biologics, será utilizado como dose de reforço no país. A informação foi divulgada pela empresa em comunicado. Ethel Maciel fala sobre o assunto nesta edição do CBN Ciência e Saúde. Ouça a conversa completa!