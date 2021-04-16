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ETHEL MACIEL

Por que tantos bebês estão morrendo de Covid-19 no Brasil?

Ouça a análise da epidemiologista Ethel Maciel, pós-doutora pela Universidade Johns Hopkins (EUA)

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 16:45

Publicado em 

16 abr 2021 às 16:45
Vírus Crédito: Pixabay
Apesar de evidências que atestam que a Covid-19 raramente é fatal para a faixa etária infantil, pelo menos 1,3 mil bebês morreram em decorrência da doença no Brasil. A estimativa foi feita por uma pesquisa epidemiológica da Universidade de São Paulo (USP). Assunto para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. Por que tantos bebês estão morrendo de Covid-19 no Brasil? A epidemiologista traz sua análise. 
CBN Especial Coronavírus - 16-04-21
Outro ponto em destaque é necessidade de retorno dos imunizados para tomar a segunda dose da vacina. Ouça.

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