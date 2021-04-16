Apesar de evidências que atestam que a Covid-19 raramente é fatal para a faixa etária infantil, pelo menos 1,3 mil bebês morreram em decorrência da doença no Brasil. A estimativa foi feita por uma pesquisa epidemiológica da Universidade de São Paulo (USP). Assunto para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. Por que tantos bebês estão morrendo de Covid-19 no Brasil? A epidemiologista traz sua análise.