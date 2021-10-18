Por que quantidade alta de anticorpos IgG não deve ser razão para não se tomar vacina

O presidente Jair Bolsonaro disse recentemente que decidiu não se vacinar contra a Covid-19 porque mantém altos índices de um tipo de anticorpo contra a doença, chamado de IgG. "No tocante à vacina, eu decidi não tomar mais. (...) A minha imunização está lá em cima, IgG está 991. Para que eu vou tomar uma vacina?", questionou Bolsonaro. Especialistas, entretanto, recomendam que mesmo quem já teve Covid tome a vacina. A razão para isso é que a vacinação produz uma imunização mais duradoura do que a resultante de infecção natural pela doença. Em entrevista à CBN Vitória, o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto fala sobre o assunto!