Por que é importante vacinar crianças contra a Covid? Especialista explica

Chegaram ao Brasil as primeiras vacinas contra a Covid-19 destinadas a crianças de 5 a 11 anos. No Espírito Santo, a chegada do primeiro lote de vacinas pediátricas da Pfizer contempla 24.100 doses. Diante desse cenário, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel explica por que é importante vacinar as crianças contra a doença. "A chegada das vacinas, sem dúvidas, representa muita coisa. É a preservação de vidas. É muito importante levar sua criança para se vacinar. [A vacina] protege as crianças não apenas de uma doença grave, mas também de sequelas", analisa. Ouça as explicações completas!