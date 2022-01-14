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CBN Vitória Especial Coronavírus

Por que é importante vacinar crianças contra a Covid? Especialista explica

Ouça as explicações da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 17:44

Publicado em 

14 jan 2022 às 17:44
Coronavírus, Sars-Cov-2, Covid-19, variante, cepa
Covid-19 Crédito: Freepik
Chegaram ao Brasil as primeiras vacinas contra a Covid-19 destinadas a crianças de 5 a 11 anos. No Espírito Santo, a chegada do primeiro lote de vacinas pediátricas da Pfizer contempla 24.100 doses. Diante desse cenário, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel explica por que é importante vacinar as crianças contra a doença. "A chegada das vacinas, sem dúvidas, representa muita coisa. É a preservação de vidas. É muito importante levar sua criança para se vacinar. [A vacina] protege as crianças não apenas de uma doença grave, mas também de sequelas", analisa. Ouça as explicações completas! 
CBN Especial Coronavirus - 14-01-22.mp3

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