Poliomielite: Nova York declara estado de emergência; saiba o que ocorre no mundo

Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Sarampo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Estado de Nova York, nos Estados Unidos, declarou estado de emergência após detectar a presença do vírus da poliomielite nas águas do esgoto do condado de Nassau. Desde abril, já foram identificadas amostras do patógeno também em quatro outros locais da região: no condado de Rockland, de Orange, de Sullivan e na cidade de Nova York. Tema para Ethel Maciel, nesta edição do “CBN Ciência e Saúde”.

Your browser does not support the audio element. Ciências e Saude - 12-09-22

A declaração serve para expandir o número de pessoas autorizadas a administrar a vacina contra a polio, uma vez que todas as pessoas estão sob o risco de contrair a doença. No entanto, o vírus afeta principalmente crianças com três anos ou menos.

No Brasil, a baixa adesão da vacinação fez com que o Ministério da Saúde prorrogasse a campanha de vacinação contra a poliomielite até o dia 30 de setembro. Apenas 34% do público-alvo de 1 a 4 anos tomou a vacina que previne contra a paralisia infantil.