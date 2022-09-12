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CBN Ciência e Saúde

Poliomielite: Nova York declara estado de emergência; saiba o que ocorre no mundo

Quem explica é a comentarista Ethel Maciel

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 11:09

Publicado em 

12 set 2022 às 11:09
Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Sarampo
Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Sarampo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O Estado de Nova York, nos Estados Unidos, declarou estado de emergência após detectar a presença do vírus da poliomielite nas águas do esgoto do condado de Nassau. Desde abril, já foram identificadas amostras do patógeno também em quatro outros locais da região: no condado de Rockland, de Orange, de Sullivan e na cidade de Nova York. Tema para Ethel Maciel, nesta edição do “CBN Ciência e Saúde”.
Ciências e Saude - 12-09-22
A declaração serve para expandir o número de pessoas autorizadas a administrar a vacina contra a polio, uma vez que todas as pessoas estão sob o risco de contrair a doença. No entanto, o vírus afeta principalmente crianças com três anos ou menos.
No Brasil, a baixa adesão da vacinação fez com que o Ministério da Saúde prorrogasse a campanha de vacinação contra a poliomielite até o dia 30 de setembro. Apenas 34% do público-alvo de 1 a 4 anos tomou a vacina que previne contra a paralisia infantil.
O Ministério emitiu, no sábado (10), uma comunicação de risco onde aponta que “a Comunicação de risco tem como objetivo apoiar na divulgação rápida e eficaz de conhecimentos às populações, parceiros e partes intervenientes possibilitando o acesso às informações fidedignas que possam apoiar nos diálogos para tomada de medidas de proteção e controle em situações de emergência em saúde pública”. Ouça a conversa completa!

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