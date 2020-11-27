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ETHEL MACIEL EXPLICA

Plano de vacinação contra covid se constrói para três vacinas

Ouça a análise da epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 17:15

Publicado em 

27 nov 2020 às 17:15
Vacinação Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel fala sobre o desenvolvimento do plano de vacinação contra a covid-19. A primeira versão do plano de imunização contra a covid-19 do Ministério da Saúde deverá ficar pronta na próxima semana, após uma reunião do grupo técnico encarregado de elaborar a estratégia.
A versão consolidada do plano deverá ser concluída antes do fim da fase de testes clínicos das principais vacinas contra a doença em desenvolvimento no Brasil e no mundo. Por isso mesmo, poderá passar por ajustes depois.
A comentarista, que faz parte da equipe do plano de vacinação, explica que está prevista a aplicação de três fórmulas diferentes: da Oxford/AstraZeneca; CoronaVac; e a vacina fabricada pela Moderna, através da Aliança Covax - consórcio firmado pelo Brasil junto à Organização Mundial da Saúde (OMS). Ouça:
CBN Vitória Especial Coronavírus - 27-11-20

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