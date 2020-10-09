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ESPECIAL CORONAVÍRUS

Planejar viagens e a saída no feriado: fique alerta sobre a Covid

Ouça as orientações da epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 16:27

Publicado em 

09 out 2020 às 16:27
"Se você for sair, mantenha o distanciamento e use máscara", orienta Ethel Maciel Crédito: Anna Shvets/Pexels
Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel traz orientações importantes sobre o comportamento que deve ser seguido por aqueles que vão viajar, ou se encontrar com outras pessoas numa mesma cidade, durante o feriado. A data de 12 de outubro cairá em uma segunda-feira e, a exemplo do que ocorreu no Dia da Independência, deve motivar saídas e viagens. Diante da pandemia do coronavírus, entretanto, os cuidados devem ser redobrados. É o que aponta a comentarista. "Este feriado, se você for sair, mantenha a distância física. Se você vai se socializar com a família e amigos, mantenha a distância. Se for a um restaurante, comer fora, ou for a um parque, mantenha a distância de dois metros ou mais", esclarece. Ouça!
CBN Especial Coronavírus - 09-10-20

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