Planejar viagens e a saída no feriado: fique alerta sobre a Covid

Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel traz orientações importantes sobre o comportamento que deve ser seguido por aqueles que vão viajar, ou se encontrar com outras pessoas numa mesma cidade, durante o feriado. A data de 12 de outubro cairá em uma segunda-feira e, a exemplo do que ocorreu no Dia da Independência, deve motivar saídas e viagens. Diante da pandemia do coronavírus, entretanto, os cuidados devem ser redobrados. É o que aponta a comentarista. "Este feriado, se você for sair, mantenha a distância física. Se você vai se socializar com a família e amigos, mantenha a distância. Se for a um restaurante, comer fora, ou for a um parque, mantenha a distância de dois metros ou mais", esclarece. Ouça!