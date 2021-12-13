Passaporte da vacina: entenda cobrança para viajantes que chegam ao Brasil

Após o Supremo Tribunal Federal determinar a obrigatoriedade de comprovante de vacinação para viajantes vindos do exterior, o governo deve editar esta semana uma nova portaria com as alterações exigidas pelo STF. No sábado (11), o ministro Luís Roberto Barroso determinou a obrigatoriedade de comprovante de vacinação para viajantes que chegarem ao país a partir desta segunda-feira (13). Segundo o ministro, estrangeiros sem comprovante vacinal não poderão entrar no Brasil. Ouça a participação de Ethel Maciel, comentarista do Especial Coronavírus.