'Passaporte da vacina' em cidades brasileiras gera discussões; o que representa a medida?

A medida em que a vacinação contra a covid-19 vai avançando no país, cidades brasileiras têm se mobilizado em torno de medidas como o "passaporte da vacina". Em São Paulo, por exemplo, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) publicou no sábado (28), no Diário Oficial, um decreto que institui o chamado “passaporte da vacina” para todos os eventos da cidade que tiverem mais de 500 pessoas, a partir de 1º de setembro. De acordo com o decreto, a exigência de apresentação obrigatória do comprovante de vacinação contra a covid-19 vai valer para shows, feiras, congressos e jogos, onde o participante terá que apresentar o comprovante físico ou virtual de ao menos uma dose da vacinação contra a doença.