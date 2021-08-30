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Especial Coronavírus

'Passaporte da vacina' em cidades brasileiras gera discussões; o que representa a medida?

Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a medida entrará em vigor nos próximos dias

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 12:06

Publicado em 

30 ago 2021 às 12:06
Vacinação
Vacinação Crédito: Raquel Portugal/Fiocruz
A medida em que a vacinação contra a covid-19 vai avançando no país, cidades brasileiras têm se mobilizado em torno de medidas como o "passaporte da vacina". Em São Paulo, por exemplo, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) publicou no sábado (28), no Diário Oficial, um decreto que institui o chamado “passaporte da vacina” para todos os eventos da cidade que tiverem mais de 500 pessoas, a partir de 1º de setembro. De acordo com o decreto, a exigência de apresentação obrigatória do comprovante de vacinação contra a covid-19 vai valer para shows, feiras, congressos e jogos, onde o participante terá que apresentar o comprovante físico ou virtual de ao menos uma dose da vacinação contra a doença.
Também a partir da próxima quarta-feira, dia 1º, será preciso comprovar ter se vacinado contra a covid-19 para frequentar estabelecimentos e locais de uso coletivo na cidade do Rio de Janeiro. A decisão da prefeitura foi publicada na última sexta-feira (27) no Diário Oficial do município. O público deverá apresentar um dos comprovantes para poder acessar e permanecer em espaços como cinemas, teatros e academias. A vacinação a ser comprovada corresponderá a primeira dose, segunda dose ou dose única, variando de acordo com a idade da pessoa e a respectiva data de imunização estipulada no cronograma da cidade. O que representa esse tipo de medida adotada nas cidades? Tema para Ethel Maciel, nesta edição do "CBN Vitória Especial Coronavírus".
CBN Especial Coronavírus - 30-08-21.mp3

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