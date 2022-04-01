Para onde vamos? OMS projeta três cenários de evolução da Covid pelo mundo

Nesta edição do "CBN Vitória Especial Coronavírus", Ethel Maciel traz como destaque que a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou, na última quarta-feira (30), um plano atualizado para a Covid-19, estabelecendo três cenários possíveis para como o vírus pode evoluir no próximo ano. "De acordo com o que sabemos agora, o cenário mais provável é que o vírus da Covid-19 continue evoluindo, mas a gravidade da doença que ele causa irá reduzir com o tempo enquanto a imunidade aumenta por conta da vacinação e das infecções", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante um briefing. Ouça a conversa!