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CBN Vitória Especial Coronavírus

Para onde vamos? OMS projeta três cenários de evolução da Covid pelo mundo

Ouça a conversa completa com Ethel Maciel!

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 18:47

Publicado em 

01 abr 2022 às 18:47
Sars-Cov-2, coronavírus, Covid-19
Coronavírus Crédito: Freepik
Nesta edição do "CBN Vitória Especial Coronavírus", Ethel Maciel traz como destaque que a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou, na última quarta-feira (30), um plano atualizado para a Covid-19, estabelecendo três cenários possíveis para como o vírus pode evoluir no próximo ano. "De acordo com o que sabemos agora, o cenário mais provável é que o vírus da Covid-19 continue evoluindo, mas a gravidade da doença que ele causa irá reduzir com o tempo enquanto a imunidade aumenta por conta da vacinação e das infecções", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante um briefing. Ouça a conversa!
CBN Especial Coronavírus - 01-04-22.mp3

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