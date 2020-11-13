Pandemia requer cuidados, mas não deixe de votar; ouça as dicas

Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel traz importantes orientações às vésperas da eleição municipal de 15 de novembro, no domingo. Em meio à pandemia do novo coronavírus, que cuidados o eleitor deve ter? Ethel explica: "Se você tem algum fator de risco para o novo coronavírus você vai ter que redobrar a sua biossegurança. Votar é muito importante e votar com segurança, ainda mais", explica. Ouça: