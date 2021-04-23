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ETHEL MACIEL

Pandemia: há momento certo para retorno das aulas presenciais?

Ouça a análise da epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 14:02

Publicado em 

23 abr 2021 às 14:02
Sala de aula Crédito: Pixabay
A semana foi marcada por duas decisões, no âmbito da Justiça capixaba, sobre aulas presenciais. Na última segunda-feira (21), uma liminar autorizou, no Estado, a retomada das aulas presenciais, mesmo nas cidades em risco extremo. Ela foi suspensa no dia seguinte, terça-feira (21), por outra decisão judicial, desta vez pelo desembargador Ronaldo Gonçalves de Souza, presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Para além da disputa jurídica, há um momento certo o retorno presencial? Assunto para epidemiologista Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. Ouça:

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