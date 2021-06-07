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Especial Coronavírus

OMS simplifica nomes das variantes e passa a utilizar letras gregas para identificá-las

Quem detalha é a epidemiologista e comentarista da CBN, Ethel Maciel

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 12:02

Publicado em 

07 jun 2021 às 12:02
Coronavírus
Coronavírus Crédito: CDC/Pexels
Pronunciar os nomes científicos das variantes da Covid-19 até então era muito difícil. Para facilitar as coisas, a OMS decidiu simplificar e passou a utilizar letras gregas para renomeá-las. A ideia é ter nomes fáceis de pronunciar e também evitar que o público em geral discrimine o país de origem. Desta forma, a variante B.1.1.7, identificada no Reino Unido, foi denominada Alpha.  B.1.351, identificada na África do Sul, tornou-se Beta e a variante P.1, detectada no Brasil, Gamma.  Quem detalha é a comentarista Ethel Maciel. 
CBN Especial Coronavírus - 07-06-21.mp3

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