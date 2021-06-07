OMS simplifica nomes das variantes e passa a utilizar letras gregas para identificá-las

Pronunciar os nomes científicos das variantes da Covid-19 até então era muito difícil. Para facilitar as coisas, a OMS decidiu simplificar e passou a utilizar letras gregas para renomeá-las. A ideia é ter nomes fáceis de pronunciar e também evitar que o público em geral discrimine o país de origem. Desta forma, a variante B.1.1.7, identificada no Reino Unido, foi denominada Alpha. B.1.351, identificada na África do Sul, tornou-se Beta e a variante P.1, detectada no Brasil, Gamma. Quem detalha é a comentarista Ethel Maciel.