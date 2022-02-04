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Especial Coronavírus

Ômicron faz Covid-19 explodir no Brasil, que volta a registrar forte aumento de casos e mortes

Ouça a epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 18:32

Publicado em 

04 fev 2022 às 18:32
Covid-19
Covid-19 Crédito: Edward Jenner/Pexels
O Brasil registrou nesta quinta-feira (3) 917 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 629.995 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 689 -- a maior registrada desde 26 de agosto do ano passado (quando estava em 696). Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +168%, indicando tendência de alta nos óbitos decorrentes da doença. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa. Assunto para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. Ouça:
CBN Especial Coronavírus - 04-02-22.mp3

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