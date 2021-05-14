O que você precisa saber sobre a vacinação de grávidas contra a Covid

Um dos destaques da semana foi a suspensão da imunização de gestantes e puérperas com a vacina da AstraZeneca após recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Com essa decisão, o governo do Espírito Santo anunciou a vacinação do grupo com o imunizante da Pfizer, com aplicação concentrada em 14 cidades.
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É sobre esse assunto que Ethel Maciel trata nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. A comentarista aponta as orientações do momento com relação à vacinação das grávidas e puérperas. Ouça.