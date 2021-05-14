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ETHEL MACIEL

O que você precisa saber sobre a vacinação de grávidas contra a Covid

Ouça as orientações da epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 16:59

Publicado em 

14 mai 2021 às 16:59
Covid-19 Crédito: Miguel Á. Padriñán/Pexels
Um dos destaques da semana foi a suspensão da imunização de gestantes e puérperas com a vacina da AstraZeneca após recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Com essa decisão, o governo do Espírito Santo anunciou a vacinação do grupo com o imunizante da Pfizer, com aplicação concentrada em 14 cidades.
CBN Especial Coronavírus - 14-05-21.mp3
É sobre esse assunto que Ethel Maciel trata nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. A comentarista aponta as orientações do momento com relação à vacinação das grávidas e puérperas. Ouça.

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