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Especial Coronavírus

O que você ainda precisa saber sobre usar máscara, limpar compras e sair de casa

Ouça detalhes na participação da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 11:11

Publicado em 

16 mai 2022 às 11:11
Máscara vira item de moda
Crédito: Freepik
A pandemia ainda não acabou e o coronavírus continua infectando capixabas. Segundo os últimos dados do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos do Instituto Jones dos Santos Neves (NIEE/IJSN), a taxa de transmissão da Covid-19 no Espírito Santo está em 1,15, o que significa que 100 pessoas infectadas outras 115. Por isso, ainda é preciso tomar alguns cuidados contra doença, principalmente os grupos de maior risco. Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel revisa o que você precisa saber sobre máscaras, ficar em casa e limpar as compras. Acompanhe!
CBN Vitoria Especial Coronavirus - 16-05-22
A principal proteção é manter o cartão de vacinação da Covid-19 atualizado com as doses de reforço. Em ambientes internos, com pouca ventilação, ainda é recomendável ficar de máscara. A limpeza de superfícies, como compras e roupas, não é a melhor proteção, já que a Organização Mundial da Saúde (OMS) admitiu que a transmissão do coronavírus é muito mais pelo ar do que pelo contato. Ou seja, no mercado, foque em usar máscara, e não em limpar as compras.
Sobre sair de casa, a resposta é sim, já podemos, mas com cuidado! Ainda é recomendado alguns cuidados, como a máscara, porque só o que está barrando o coronavírus agora é a imunidade, e a duração dela não é sabida. Portanto, saia com prudência! Esse é o melhor momento para sair de casa desde o início da pandemia e não sabemos quanto tempo ele pode durar.
[Com informações do Instagram do Atila Iamarino]

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