O que se sabe sobre a "ômicron", nova variante de preocupação do coronavírus

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a B.1.1.529, descoberta na África do Sul, como uma "variante de preocupação" e decidiu batizá-la como "ômicron" . A nova cepa se junta a outras quatro outras também declaradas "de preocupação": alfa, beta, gama e delta. Nesta edição do Especial Coronavírus , Ethel Maciel explicou que a "ômicron" possui o maior conjunto de mudanças que o coronavírus já fez - mais de 50 - principalmente na proteína 'spike', que é o local-alvo da maioria das vacinas. Ouça:

"Nós ainda não sabemos se ela vai causar doenças mais graves. O que sabemos até o momento é que nas províncias sul-africanas a variante está se espalhando muito rapidamente", explicou Ethel. Se a "ômicron" vai chegar no Brasil, a epidemiologista afirmou que "certamente vai", mas não é possível prever o impacto da nova variante, já que o país possui um grande percentual de vacinados e não se sabe o comportamento da cepa em ambientes de muitos vacinados.