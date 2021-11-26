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Especial Coronavírus

O que se sabe sobre a "ômicron", nova variante de preocupação do coronavírus

As explicações são da epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 19:20

Publicado em 

26 nov 2021 às 19:20
Coronavírus
Coronavírus Crédito: CDC/Pexels
A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a B.1.1.529, descoberta na África do Sul, como uma "variante de preocupação" e decidiu batizá-la como "ômicron". A nova cepa se junta a outras quatro outras também declaradas "de preocupação": alfa, beta, gama e delta. Nesta edição do Especial Coronavírus, Ethel Maciel explicou que a "ômicron" possui o maior conjunto de mudanças que o coronavírus já fez - mais de 50 - principalmente na proteína 'spike', que é o local-alvo da maioria das vacinas. Ouça:
CBN Vitória Especial Coronavírus - 26/11/2021
"Nós ainda não sabemos se ela vai causar doenças mais graves. O que sabemos até o momento é que nas províncias sul-africanas a variante está se espalhando muito rapidamente", explicou Ethel. Se a "ômicron" vai chegar no Brasil, a epidemiologista afirmou que "certamente vai", mas não é possível prever o impacto da nova variante, já que o país possui um grande percentual de vacinados e não se sabe o comportamento da cepa em ambientes de muitos vacinados.

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