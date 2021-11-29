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Especial Coronavírus

O que se sabe até agora sobre a variante ômicron do coronavírus

Ouça as explicações da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 12:07

Publicado em 

29 nov 2021 às 12:07
Coronavírus
Coronavírus Crédito: Pixabay
A variante ômicron do coronavírus representa um risco muito elevado para o planeta, advertiu nesta segunda-feira (29) a Organização Mundial da Saúde. A OMS também afirmou que há muitas dúvidas sobre a variante, especialmente sobre o perigo real que representa. Dadas as mutações que poderiam conferir a capacidade de escapar de uma resposta imune e dar-lhe uma vantagem em termos de transmissibilidade, a probabilidade de que a ômicron se propague pelo mundo é elevada", afirma a organização. Ouça a análise da comentarista Ethel Maciel. 
CBN Especial Coronavírus - 29-11-21.mp3

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