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ESPECIAL CORONAVÍRUS

O que precisamos saber sobre as vacinas para Covid-19?

Ouça a estreia da comentarista Ethel Maciel, professora da Ufes e Pós-Doutora em Epidemiologia

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 11:40

Publicado em 

07 set 2020 às 11:40
Nesta segunda-feira (07), a professora da Ufes e Pós-Doutora em Epidemiologia, Ethel Maciel, se junta ao nosso time de comentaristas e estreia no novo quadro: "CBN Vitória Especial Coronavírus". Mesmo que o pior da pandemia já tenha passado, não podemos perder o foco e é necessário continuarmos atentos às medidas de prevenção a covid-19.
No assunto de estreia, Ethel traz uma contextualização sobre a importância de uma vacina contra a covid-19. Na última semana causou polêmica a posição do governo federal ao promover a defesa de que "ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina”. Especialistas da área da saúde, por exemplo, sinalizaram que a defesa não encontra respaldo legal nem científico. O que diz a ciência sobre as vacinas e sobre a sua importância para imunização da população? Acompanhe à análise de Ethel Maciel!
Entrevista - Ethel Maciel
 

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